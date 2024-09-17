Yumurtalık'ta Öğrencilere Ücretsiz Çorba - Son Dakika
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Yumurtalık'ta Öğrencilere Ücretsiz Çorba

Yumurtalık\'ta Öğrencilere Ücretsiz Çorba

Yumurtalık Belediyesi, öğrencilere ücretsiz çorba ikramına başladı; vatandaşlara çorba 15 lira.

17.09.2024 11:59
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ADANA'nın Yumurtalık Belediyesi öğrencileri ücretsiz çorba ikram etmeye başladı. Vatandaşlar ise 15 lira karşılığında çorba içebiliyor.

Yumurtalık Belediyesi'ne ait 'Güney Yıldızı Büfesi'nde çay ve simidi 5 liraya temin eden Yumurtalıklı ailelerin öğrenci çocukları şimdi de ücretsiz çorba servisi imkanına kavuştu. Dileyen öğrenciler çorbanın yanında ekmek de yiyebiliyor. Türkiye'nin geleceğinin çocuklar olduğuna dikkat çeken Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yumurtalık'taki 1 yüksekokul, 1 lise, 8 ortaokul, 1 Halk Eğitim Merkezi ve 14 ilkokuldaki tüm öğrencilerin bu imkandan gönül rahatlığıyla faydalanabileceğini, ayrıca vatandaşların da 15 lira karşılığında çorba içebileceğini belirtti.

Yarınların Türkiye'sinin öğrenciler ve gençlerle şekilleneceğini hatırlatan Başkan Altıok, Ancak, genel ekonomik gidişat malum, pek iyi değil. Öğrencilerimiz servis, yurt, kırtasiye, giyim-kuşam ve daha birçok konuda ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. Yumurtalık'taki tüm okullarda eğitim-öğretim gören binlerce öğrencimize ve ailelerine bir nebze olsun ekonomik katkı sunmak amacıyla ücretsiz çorba projemizi hayata geçirdik diye konuştu.

AFİYET OLSUN

Yumurtalık Ayas merkez sahilde, belediyeye ait Güney Yıldızı Büfesi'nde, simit ve çayı 5 liraya sunduklarını, hizmete ek olarak, artık öğrencilerin ücretsiz çorba ikramından da faydalanabileceğini kaydeden Altıok, Ayrıca, vatandaşlarımızı da düşünerek çorba fiyatını 15 lira gibi makul bir seviyede tuttuk. Yumurtalık Belediyesi olarak, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu imkanlardan faydalanabilir. Afiyet olsun diye konuştu.

Haber-Kamera YUMURTALIK,(Adana),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Yumurtalık'ta Öğrencilere Ücretsiz Çorba - Son Dakika

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