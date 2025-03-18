Yunak\'ta Çanakkale Zaferi\'nin 110. yıl dönümünde şehitler anıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Tören, Hükümet Konağı önünde anıta çelenk koyulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Program, Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti. Yunak Çarşı Camisinde ise şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Programa; Yunak İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, kurum amirleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA