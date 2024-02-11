Yunan Çiftçiler Kastanies-Evros Yolunu Protesto Etti - Son Dakika
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Yunan Çiftçiler Kastanies-Evros Yolunu Protesto Etti

Yunan Çiftçiler Kastanies-Evros Yolunu Protesto Etti

Yunan çiftçiler, Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında saman balyaları ve traktörlerle yolu kapatarak protesto gösterisi düzenledi. Çiftçiler, hükümetten çeşitli taleplerde bulunuyor.

11.02.2024 23:46
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Yunan çiftçiler, Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında protesto gösterisi düzenleyerek, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ile ulaşıma kapattı.

Yunanistan'da da çiftçi protestoları devam ediyor. Yunanistan genelinde yaklaşık 4 haftadır protestolarını sürdüren çiftçiler, Larissa Nikaia'da gerçekleştirilen ulusal toplantının ardından tutumlarını daha da sertleştirdi. Yaklaşık 140 çiftçi, traktörleri ile Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında sokağa indi. Akşam saatlerindeki protesto sırasında çiftçiler, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ve traktörler ile ulaşıma kapattı. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası yol tek taraflı olarak yeniden trafiğe açıldı.

Yunan çiftçiler, hükümetten vergisiz tarımsal yağ, elektrik için düşük tarife, erzak ve yem sübvansiyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ortak tarım politikasının uygulanmaması, ürünlerde yüzde 100 tazminat ve gelir kaybının telafisi, yasadışı ithalatı engelleme talebinde bulundu. - ATİNA

Kaynak: İHA

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