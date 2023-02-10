Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye 'de yaşanan şiddetli depremlerin ardından destek paylaşımlarını sürdürüyor. Yunan karikatürist Ilias Makris'in deprem çizimi sosyal medyada gündem oldu. Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti. - ATİNA

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini'de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris'in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yunan gazetesinden deprem karikatürü - Son Dakika

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