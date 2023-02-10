Yunan gazetesinden deprem karikatürü - Son Dakika
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Yunan gazetesinden deprem karikatürü

10.02.2023 13:21
Yunan gazetesinden deprem karikatürü

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini'de depreme desek çizimlerine devam ediyor.

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini'de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris'in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'de yaşanan şiddetli depremlerin ardından destek paylaşımlarını sürdürüyor. Yunan karikatürist Ilias Makris'in deprem çizimi sosyal medyada gündem oldu. Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti. - ATİNA

Kaynak: İHA
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Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunan gazetesinden deprem karikatürü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan gazetesinden deprem karikatürü - Son Dakika
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