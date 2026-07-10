Yunan Turistler Rize\'de Horon Oynadı

Turizm sezonunun açılmasıyla Rize'ye gelen Yunanistanlı turist kafilesi, yanlarında getirdikleri ve bölgeye özgü müzik aletleri olan tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayarak anın tadını çıkardı.

Turizm sezonun açılmasıyla Rize'ye yerli ve yabancı turistler akın etmeye başladı. Yunanistan'dan Doğu Karadeniz'e turizm amaçlı gelen kafile de Rize'de keyifli vakit geçirdi. Rize Merkez Sahil Dolgu Sahası'nda yer alan Çay Çarşısı'nı ziyaret eden Yunanistan vatandaşı turistler burada beraberinde getirdikleri tulum ve kemençelerle horon edince yerli halkın da ilgisini çekti. Yunanca türküler eşliğinde horon eden turistler vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.

Karadeniz gezisi için çok mutlu olduklarını ve bölgenin misafirperverliğinden memnun kaldıklarını dile getiren Dr. Marina Pavlidou Elamin "8 gündür buradayız. Karadeniz'i ziyaret ediyoruz. Burada olmaktan ve Trabzon ile diğer tüm bu bölgelerdeki harika insanlar tarafından böylesine güzel karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizler, çoğumuz Panorama ve Kalamaki'deki Yunan Pontus halk dansları grubundanız. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Biz dans ederken insanların bizimle etkileşime girmesi, bize katılması ve kültürlerimizi bir araya getirmesi çok ama çok dokunaklı, bu gerçekten çok güzel" dedi.

Rize'de tattığı lezzetlerin kendi evlerinde de pişen lezzetler olduğunu kaydeden Maria Papadopoulou ise "2008'den beri, yani 6 yaşımdan beri dansçıyım. 100 yıl önce akrabalarımız burada yaşarmış ve Kutsal Sümela Manastırı'nı ziyaret etmek bizim için çok, çok, çok önemli. Eğer buralı değilseniz bu hissi anlayamazsınız, gerçekten. Yunanistan'dayız, her gün dans ediyoruz. Bilirsiniz, evlerimizde bu yemekler var, bu yemekler pişer, çünkü akrabalarımız buralı. Kemençe, kemençe! Bunu duyduğumda adeta uçuyorum. Kendime engel olamıyorum. Müthiş bir duygu. İşte bu yüzden burada olmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. - RİZE