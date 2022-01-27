Yunanistan'da kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişine 879. gününde 255'inci aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 879. gününde de sürüyor. Ailelerin direnişine 255. aile Kars'tan gelerek dahil oldu. 2008 yılında daha 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Erdal Çelik için eyleme katılan baba Meheddin Çelik, oğlunun Yunanistan'da çalıştığı sıralarda Suriye'ye kaçırıldığını öne sürdü. Çelik, "Oğlum 2008 yılında Yunanistan'a çalışmaya gitti. HDP oradan oğlumu alıp Suriye'ye götürdü, o tarihten beri oğlumdan haber alamadım. Ben oğlumu istiyorum, o gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım. Erdal oğlum gel devletine teslim ol, annen hasta, üzüntüden kahroluyor. Ne bayramımız var ne de bir şey" dedi. - DİYARBAKIR