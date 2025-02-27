Yunanistan'daki Tren Kazası Raporu Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunanistan'daki Tren Kazası Raporu Yayınlandı

Yunanistan'ın Tempi kentindeki tren kazasında, güvenlik ihlalleri ve personel eksikliği vurgulandı.

27.02.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da Larisa bölgesine bağlı Tempi kentinde 2023 yılında meydana gelen tren kazasına ilişkin yayımlanan 180 sayfalık raporda, demiryolu sisteminde ciddi personel eksikliği, alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlallerin altı çizildi.

Yunanistan'da Larisa bölgesine bağlı Tempi kentinde 2023 yılında meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin 180 sayfalık rapor yayımlandı. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demiryolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlallerin altı çizildi. Yolcu treninin yük treni ile kafa kafaya çarpışmasının ardından trenleri saran alevi beslediği aktarılan bir tür tanımlanamayan yakıtın varlığının tespit edildiği kaydedilen raporda, kaza yerinin düzgün bir şekilde belgelenmemiş olduğu, bu nedenle de önemli kanıtların kaybolduğu ve bunun da kazanın nedeninin tam olarak anlaşılmasını engellediği belirtildi.

Soruşturma ekibinin, patlamanın yoğunluğunun resmi olarak listelenen malzemelerle açıklanamaması nedeniyle yük trenindeki kargonun niteliği hakkında sorular sorduğu ifade edildi.

"Yunan hükümeti demiryolu sistemini yıllarca ihmal etmiş, gerekli desteği sağlamamıştır"

Yunanistan'ın bu bulgulara göre hareket etmemesi halinde gelecekte de demiryolu felaketlerinin yaşanabileceği vurgulanan raporun Atina Günlük Gazeteler Gazeteciler Birliği (UJADN) binasındaki sunumunda konuşma yapan HARSIA Demiryolu Bölümü Başkanı Dr. Christos Papadimitriou, "Kaza alanının korunmaması ve güvenliğinin sağlanmaması, önemli kanıtların kaybolmasına yol açarak felaketin kesin nedenlerinin belirlenmesini zorlaştırmıştır. Yunan hükümeti demiryolu sistemini yıllarca ihmal etmiş, gerekli mali ve lojistik desteği sağlamamıştır. Yunanistan Demiryolları Teşkilatı'nın (OSE) personel sayısının yetersiz olması, güvenlik personelinin zaman içinde büyük ölçüde azaltılmış olması nedeniyle önemli bir etken olmuştur" dedi. Papadimitriou, Yunan hükümetinin Tempi trajedisine yol açan ihmaller için tüm sorumluluğu üstlenmesi ve kurbanların ailelerinden resmi bir özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Papadimitriou, HARSIA'nın sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak adına akademik bir kurumdan bulguların bağımsız olarak doğrulanmasını isteyeceğini söyledi.

"Trenlerin çarpışma anındaki hızları son derece yüksekti"

HARSIA Soruşturma Birimi Başkanı Konstantinos Kapetanidis ise, soruşturmadan elde edilen teknik bulguların ayrıntılarını anlatarak, "Trenlerin çarpışma anındaki hızları son derece yüksekti ve bu da yıkıcı çarpışmaya katkıda bulundu. Demiryolu çalışanları için Avrupa Birliği (AB) ortalaması kilometre başına 2 işçiyken, Yunanistan'da bu sayı sadece 0,5'tir, bu da kritik bir eksikliktir. Demiryolu çalışanları güvenli sınırların ötesinde çalışmaya zorlanmış, bu da insan hatası olasılığını artırmıştır" açıklamasını yaptı. Kapetanidis, kazaya katkıda bulunan faktörlerin ayrıntılı bir listesini sunarak acil reform ihtiyacını vurguladı.

"Daha geniş bir inceleme yapılabilmesi için tren enkazının kaldırılmaması gerekmektedir"

Kritik bulgulara ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, "Güvenli operasyonların sürdürülmesini imkansız hale getiren ciddi personel yetersizliği, başta istasyon şefleri olmak üzere demiryolu personelinin yetersiz eğitimi, kritik hataları engelleyen güvenlik protokollerinin uygulanmaması" maddeleri yer aldı.

Uygulanması gereken 17 temel güvenlik tavsiyesinin yer aldığı raporda, tavsiyelerin tam olarak uygulanması halinde Yunan demiryolu sisteminin önemli ölçüde daha güvenli hale geleceği kaydedildi.

Daha geniş bir inceleme yapılabilmesi için tren enkazının kaldırılmaması gerektiği bildirilen raporda, kazanın ardından çıkan yangında 5 ila 7 kişinin öldüğü doğrulandı. - ATİNA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yunanistan, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Dünya, atina, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunanistan'daki Tren Kazası Raporu Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya Önder’e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma
17:03 Öcalan’ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
01:14 Son atama kararları yürürlüğe girdi Son atama kararları yürürlüğe girdi
00:16 ABD Temsilciler Meclisi’nden Batı Şeria için tepki çeken talimat ABD Temsilciler Meclisi'nden Batı Şeria için tepki çeken talimat
00:05 Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor
23:44 YSK’nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek YSK'nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 17:46:18. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'daki Tren Kazası Raporu Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.