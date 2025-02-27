Yunanistan'daki Tren Kazası Raporu Yayınlandı

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Yunanistan'da Larisa bölgesine bağlı Tempi kentinde 2023 yılında meydana gelen tren kazasına ilişkin yayımlanan 180 sayfalık raporda, demiryolu sisteminde ciddi personel eksikliği, alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlallerin altı çizildi.

Yunanistan'da Larisa bölgesine bağlı Tempi kentinde 2023 yılında meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin 180 sayfalık rapor yayımlandı. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demiryolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlallerin altı çizildi. Yolcu treninin yük treni ile kafa kafaya çarpışmasının ardından trenleri saran alevi beslediği aktarılan bir tür tanımlanamayan yakıtın varlığının tespit edildiği kaydedilen raporda, kaza yerinin düzgün bir şekilde belgelenmemiş olduğu, bu nedenle de önemli kanıtların kaybolduğu ve bunun da kazanın nedeninin tam olarak anlaşılmasını engellediği belirtildi.

Soruşturma ekibinin, patlamanın yoğunluğunun resmi olarak listelenen malzemelerle açıklanamaması nedeniyle yük trenindeki kargonun niteliği hakkında sorular sorduğu ifade edildi.

"Yunan hükümeti demiryolu sistemini yıllarca ihmal etmiş, gerekli desteği sağlamamıştır"

Yunanistan'ın bu bulgulara göre hareket etmemesi halinde gelecekte de demiryolu felaketlerinin yaşanabileceği vurgulanan raporun Atina Günlük Gazeteler Gazeteciler Birliği (UJADN) binasındaki sunumunda konuşma yapan HARSIA Demiryolu Bölümü Başkanı Dr. Christos Papadimitriou, "Kaza alanının korunmaması ve güvenliğinin sağlanmaması, önemli kanıtların kaybolmasına yol açarak felaketin kesin nedenlerinin belirlenmesini zorlaştırmıştır. Yunan hükümeti demiryolu sistemini yıllarca ihmal etmiş, gerekli mali ve lojistik desteği sağlamamıştır. Yunanistan Demiryolları Teşkilatı'nın (OSE) personel sayısının yetersiz olması, güvenlik personelinin zaman içinde büyük ölçüde azaltılmış olması nedeniyle önemli bir etken olmuştur" dedi. Papadimitriou, Yunan hükümetinin Tempi trajedisine yol açan ihmaller için tüm sorumluluğu üstlenmesi ve kurbanların ailelerinden resmi bir özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Papadimitriou, HARSIA'nın sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak adına akademik bir kurumdan bulguların bağımsız olarak doğrulanmasını isteyeceğini söyledi.

"Trenlerin çarpışma anındaki hızları son derece yüksekti"

HARSIA Soruşturma Birimi Başkanı Konstantinos Kapetanidis ise, soruşturmadan elde edilen teknik bulguların ayrıntılarını anlatarak, "Trenlerin çarpışma anındaki hızları son derece yüksekti ve bu da yıkıcı çarpışmaya katkıda bulundu. Demiryolu çalışanları için Avrupa Birliği (AB) ortalaması kilometre başına 2 işçiyken, Yunanistan'da bu sayı sadece 0,5'tir, bu da kritik bir eksikliktir. Demiryolu çalışanları güvenli sınırların ötesinde çalışmaya zorlanmış, bu da insan hatası olasılığını artırmıştır" açıklamasını yaptı. Kapetanidis, kazaya katkıda bulunan faktörlerin ayrıntılı bir listesini sunarak acil reform ihtiyacını vurguladı.

"Daha geniş bir inceleme yapılabilmesi için tren enkazının kaldırılmaması gerekmektedir"

Kritik bulgulara ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, "Güvenli operasyonların sürdürülmesini imkansız hale getiren ciddi personel yetersizliği, başta istasyon şefleri olmak üzere demiryolu personelinin yetersiz eğitimi, kritik hataları engelleyen güvenlik protokollerinin uygulanmaması" maddeleri yer aldı.

Uygulanması gereken 17 temel güvenlik tavsiyesinin yer aldığı raporda, tavsiyelerin tam olarak uygulanması halinde Yunan demiryolu sisteminin önemli ölçüde daha güvenli hale geleceği kaydedildi.

Daha geniş bir inceleme yapılabilmesi için tren enkazının kaldırılmaması gerektiği bildirilen raporda, kazanın ardından çıkan yangında 5 ila 7 kişinin öldüğü doğrulandı. - ATİNA