Bilecik\'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadelelerin yaşandığı ve üç kez yakıldığı için 'Yanık Şehir' olarak nitelendirilen Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladı.

Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerin ilki Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlarken, şehitlik ziyaretiyle devam eden program, Şeyh Edebali Türbesi'ndeki törenle devam etti. Buradaki program; Vali Faik Oktay Sözer, Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Bilecik'te Türk milletine dayatılan Sevr Antlaşması'nın kabul edilmeyeceği açıkça ortaya konulmuş"

Şeyh Edebali Külliyesinde devam eden program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı günün anlam ve önemini anlatan bir konuşmaya yaptı. Konuşmasında, Bilecik'in kurtuluş savaşındaki yeri ve önemine değinen Başkan Subaşı, "Milli Mücadele yıllarında Bilecik, yalnızca coğrafi bir durak değil; kuruluşun, direnişin, bağımsızlığın ve Cumhuriyet'e giden yolun izlerini taşıyan önemli bir şehir olarak adlandırarak, 5 Aralık 1920'de Bilecik'te gerçekleşen görüşmelerde, Türk milletine dayatılan Sevr Antlaşması'nın kabul edilmeyeceği açıkça ortaya konulmuş; bu topraklarda yükselen bağımsızlık iradesi, İnönü savaşları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına ortam hazırlamıştır. Bilecik'in tarihi bize çok önemli bir şey söylüyor: Bu topraklar, teslim olmayı değil; mücadele etmeyi, umutsuzluğu değil; umudu, ayrılığı değil; birlik olmayı miras bırakmıştır. İşte bizler bugün, o büyük mirasın emanetçileriyiz. Bize düşen yalnızca geçmişimizi hatırlamak değil, geçmişimizden aldığımız güçle bugünümüzü güzelleştirmek ve yarınlarımızı inşa etmektir" dedi.

"Şehrimizin tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerinin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Başkan Subaşı, konuşmasının devamında, "Bizler de şehrimizin tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkarken; çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve tüm vatandaşlarımız için daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha güçlü bir Bilecik inşa etmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehri yaşatmak; onun hafızasına, kültürüne, insanına ve geleceğine sahip çıkmaktır. Bu anlayışla; geçmişin bize bıraktığı mirası yalnızca anmakla yetinmiyor, onu bugün yaptığımız çalışmalarla yaşatıyor; yarının Bilecik'ine aktarmak için emek veriyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görerek, birbirimize omuz vererek, ortak değerlerimizin etrafında kenetlenerek geleceğe yürümek zorundayız. Çünkü bu şehir bize emanettir. ve biz, bu emaneti yalnızca bugünün değil, yarının çocuklarını da düşünerek taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bilecik'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Kutlama programında ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından sunulan gösteriyle halk oyunları gösterisi katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Konuşmaların ardından Vali Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir, Başkan Subaşı ve il protokolü tarafından vatandaşlara pilav, ayran ve üzüm ikram edildi.