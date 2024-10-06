Yunus Emre Enstitüsü'nden Romanya'da Türkçe Eğitimi

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Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi çerçevesinde Romanya'daki devlet okullarında yeni eğitim öğretim yılında Türkçe öğretimini yaygınlaştırmaya başladı.

Romanya Yunus Emre Enstitüsü'nün 2011 yılından beri ülkedeki faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Tercihim Türkçe Projesi Romanya'da yeni dönemine başladı. Türkiye ile ortak tarihin ve kültürel ögelerin bulunduğu ülkelerden birisi olan Romanya'da her geçen gün çalışmalarını artıran Yunus Emre Enstitüsü, "Tercihim Türkçe" projesi ile Romanya'daki devlet okullarında Türkçe öğretimini yaygınlaştırmaya başladı. Romanya genelinde Türkçe öğretim faaliyetlerine devam eden Enstitü, bünyesindeki Türkçe kurslarının yanı sıra Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi Projesi ile Romanya'da üst düzey kamu çalışanlarına da Türkçe dersleri vererek çoğunluğu asker olan yaklaşık 6 bin üst düzey Rumen kamu çalışanına Türkçe öğretti ve öğretmeye devam ediyor. Enstitü şimdi de Romanya'daki devlet okullarında Tercihim Türkçe Projesi'ni uygulayarak Rumen öğrencileri Türkçe ile buluşturuyor.

İlk dersi Türkiye Bükreş Büyükelçisi Altan verdi

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ilk ders zili temsilen 103 Numaralı Ortaokulda çalındı. İlk Türkçe dersine Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, 103 Numaralı Ortaokul Müdürü Ramona Enescu, Enstitü okutmanları, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı. Yetkililer, ilk ders öncesi okul öğrencilerinin hazırladığı programı izlerken, ardından okul bünyesinde kurulan Türkçe sınıfında ilk Türkçe dersi Büyükelçi Altan tarafından verildi. Öğrencilere Türkçe tanışma diyaloğunu öğreten Altan, sponsorların desteği ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Büyükelçi Altan konuşmasında, "Güzel dilimiz Türkçeye Romanya'da büyük bir ilgi var. Tabii ki bu Türkiye ve Romanya'nın tarihi ilişkileri ile de alakalı bir durum. Aramızdaki çok eski bir dostluk hikayesi. Bu sebeple Rumenler, Türk kültürünü ve dilini daha yakından tanımaya çalışıyorlar. Tercihim Türkçe Projesi bu konuda son derece iyi hazırlanmış bir program. İlk Türkçe dersini öğrencilerle yaparak onların Türkçe öğrenmeye ne kadar hevesli olduğunu ilk elden görme şansı bulduk. Türkiye ve Romanya birbirlerine çok yakın ülkeler. Ortak tarihimizden de gelen bu yakın ilişkiler ile köprüler kuruyoruz. Yunus Emre Enstitüsü de adına yakışır şekilde iki ülke arasındaki bu dostluk ilişkilerini tesis ediyor. Hem Tercihim Türkçe Projesi'ne katılan okulları hem Yunus Emre Enstitüsünü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Öğrenciler Türkçe öğrenirken Türk tarihini, adetlerini, sanatını ve mutfağını da öğrenmiş oluyor"

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ise konuşmasında, "Yunus Emre Enstitüsü olarak 10 ülkede başarıyla yürüttüğümüz Tercihim Türkçe Projesi'nin Romanya'da ikinci dönemini başlatmış bulunuyoruz. Sayın Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan ve 103 Numaralı Ortaokul Müdürü Ramona Enescu Hanım başta olmak üzere sevincimizi ve heyecanımızı paylaşan değerli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Romanya'da yılbaşında 6 okulla başladığımız projeye bugün 16 okulla ve yüzlerce öğrenciyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okullarda farklı kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini belirten Yıldız, "Öğrenciler Türkçe öğrenirken Türk tarihini, adetlerini, sanatını ve mutfağını da öğrenmiş oluyor. Türkçe öğretilen okullarla Türkiye'deki okulları kardeş okul yapacağız ve bu öğrenciler birbirlerini ziyaret edecekler. İki ülke, birbirinin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Şimdilik Bükreş'te yürüttüğümüz proje ilerleyen süreçte Romanya geneline yayılacak. İş birliği anlamında Romanya Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, okullarımıza, Türkçeye gönül veren değerli öğrencilerimize ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkür ederim. Herkese bol Türkçeli ve eğlenceli bir ders dönemi dilerim" şeklinde konuştu.

"Yeni dönemde yeniden Türkçe kurslarına başlayacağımız için mutluyuz"

Tercihim Türkçe Projesi'nde ikinci dönemine giren 103 Numaralı Ortaokulu'nun Müdürü Ramona Enescu da konuşmasında "Bükreş Sektör 5'te bulunan 103 numaralı okulumuzda yeni dönemde yeniden Türkçe kurslarına başlayacağımız için mutluyuz. Tercihim Türkçe Projesinin okulumuzdaki ikinci dönemi başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler Türkçe öğrenmeye devam edeceğimiz için çok mutluyuz. Yunus Emre Enstitüsündeki dostlarımızı bugün okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyduk. T.C. Büyükelçisi ve Hanımefendinin katılımları da bizi onurlandırdı. Güzel vakit geçirdik. Başka etkinliklerle de görüşmeyi diliyoruz. Teşekkürler" dedi.

Devam edecek projelerle ülkeler birbirlerinin dilini ve kültürünü yerinde tanıyacak

Tercihim Türkçe Projesi ile okullarda Türkçe öğretiminin yanında düzenlenen ve düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla iki ülke ve iki kültür arasındaki yakınlığın eğitim yoluyla da artırılması hedefleniyor. Önümüzdeki süreçte Tercihim Türkçe Projesi'nin bir alt kolu olan Kardeş Okul Projesi de hayata geçirilerek Romanya ve Türkiye'deki "kardeş" okulların öğrenci, öğretmen ve okul idarecileri birbirlerinin okulunu ziyaret ederek dilini ve kültürünü karşılıklı olarak yerinde tanıma imkanı bulacak.

Altı okul ile başlayan proje yeni eğitim-öğretim yılında 16 okula ulaştı

Romanya'nın köklü okulları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Tercihim Türkçe Projesi ocak ayında pilot uygulama aşamasında olmasına rağmen Bükreş'teki 6 farklı okulda uygulanmaya başladı. Ocak ayında Türkçe öğretimi yaklaşık 450 öğrenci ile başladı. Yeni eğitim öğretim yılında ise yoğun talep gören projeye yeni okullar eklenerek proje 16 okulda uygulanmaya başlandı. Bu yıl öğrenci sayısı bin civarı olan projede, öğrenci sayıları ve Türkçe derslerinin verildiği okul sayıları ilerleyen süreçte daha da artacak.

Yürütülen projeler ve gelen ödüller

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da yürütmüş olduğu farklı projelerle Türkçenin yaygınlaşması açısından önemli çalışmalar yapmaktadır. Rehberim Türkçe Projesi ile Romanya'daki müze ve ören yerleri Türkçeleştirilmekte, bunun yanında Türkçe Öğretimi Projesi ile üst düzey binlerce kamu görevlisine Türkçe öğretilmekte, bir yandan da devlet okullarında Tercihim Türkçe Projesi ile Türkçenin seçmeli dil dersi olması konusunda yoğun çalışmalar yürütmektedir. Yunus Emre Enstitüsü Romanya'daki çalışmaları ve yürüttüğü kamu diplomasisi neticesinde iki ülke arasındaki dostluk köprülerini pekiştirmesi sebebi ile Romanya devleti tarafından Devlet Üstün Onur Nişanı'na, Enstitünün Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ise "Yüksek Liyakat Nişanı"na layık görülmüştü. - BÜKREŞ