Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Malezya ilişkilerine dair bir eser yayımladı

Yunus Emre Enstitüsü, prestij eserleri arasına 'Bağları Derinleştirmek: Türkiye- Malezya İlişkilerine Çok Boyutlu Bir Perspektif' adlı eserini ekledi.

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü ile Malaya Üniversitesi arasında imzalanan Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABIP) kapsamında 25 Türk ve Malezyalı akademisyenin katkı sunduğu 'Bağları Derinleştirmek: Türkiye-Malezya İlişkilerine Çok Boyutlu Bir Perspektif' isimli eseri yayımlandı.

Malezya'nın en prestijli yayınevleri arasında yer alan Malaya Üniversitesi Yayınevinde basılan eserin ön sözü Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Mustafa Kamal tarafından kaleme alındı.

Akademik ve Bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak

Editörlüğünü Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Ömer Altun ile Malaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asyraf Israqı'nin yaptığı bu önemli eser, iki ülke arasındaki akademik ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak. Yaklaşık iki yıl boyunca hazırlık çalışmaları süren 'Bağları Derinleştirmek: Türkiye-Malezya İlişkilerine Çok Boyutlu Bir Perspektif' adlı eserde tarih, kültür ve eğitim başta olmak üzere pek çok alan yer verilerek 18 bölüm hazırlandı.

"Eser, Türkiye'nin 'Yeniden Asya Girişimi' vizyonuna akademik ve kültürel bağlamda önemli bir kaktı sağlayacaktır"

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Ömer Altun, yaptığı açıklamada "Türkiye ve Malezya ilişkileri üzerine çalıştığımız bu eser, ülkelerimiz arasında akademik ve bilimsel iş birliğinin gelişmesinde önemli bir etken olacaktır. Eser, Türkiye'nin 'Yeniden Asya Girişimi' vizyonuna akademik ve kültürel bağlamda önemli bir kaktı sağlayacaktır. Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 60.yıl dönümüne girdiğimiz bu günlerde, her iki ülke için anlamlı bir eseri ortaya koymamıza destek olan tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Koordinatör Dr. Altun, "Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü olarak kadim dilimiz Türkçenin ve zengin Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra Malezya başta olmak üzere Asya ülkelerinde akademik ve bilimsel alanlarda iş birlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA