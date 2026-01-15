Yunus Emre, Esenyurt'ta ilahiler ve şiirlerle anıldı - Son Dakika
15.01.2026 17:21  Güncelleme: 17:26
Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "İlahilerle, Şiirlerle Yunus Emre" programında, ozan Yunus Emre ilahileri ve şiirleriyle anıldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ozan Yunus Emre ilahileri ve şiirleriyle anıldı. Ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "İlahilerle, Şiirlerle Yunus Emre" programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esenyurt Belediyesi bünyesinde Diksiyon, Ses ve Nefes eğitimi alan kursiyerler, 13. yüzyıldan günümüze uzanan Yunus Emre dizelerini seslendirdi. Program boyunca Yunus Emre'nin insan sevgisi, hoşgörüsü ve hayata bakışını yansıtan eserler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Büyük beğeni toplayan gecede kursiyerler uzun süre alkışlandı.

"Yunus Emre bir felsefenin adıdır"

Ses ve Nefes Eğitmeni Ayla Demirtaş, Yunus Emre'nin Türk dili ve düşünce dünyasındaki yerine dikkat çekerek, "Yunus Emre deyince akla önce güzel Türkçe geliyor. Onunla birlikte Türkçe bir edebiyat dili olarak değer kazanıyor. Yunus Emre sadece bir şair değil, aynı zamanda bir felsefedir. Biz bu akşam onun dili olmaya, insanlığa giden içsel bir yolculuk yapmaya çalıştık. Esenyurt Belediyesi bu alanda öncü ve bizlere büyük özgürlük sağlıyor" dedi.

"Böyle bir eğitimin belediyemiz bünyesinde verilmesi çok kıymetli"

Kursiyer Hediye Tarakçı da, "Ses ve nefes kursu sayesinde Yunus Emre'yi daha yakından tanıdık. Böyle bir eğitimin belediyemiz bünyesinde verilmesi çok kıymetli. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok duygulandık"

Programa izleyici olarak katılan Sevil Ulusoy ise duygularını, "Gerçekten sözün bittiği yer. Çok duygulandık, ilahiler sırasında gözyaşlarımı tutamadım. Böyle anlamlı bir gece için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi. - İSTANBUL

