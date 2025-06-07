Yunus Emre Lisesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Yunus Emre Lisesi Mezuniyet Coşkusu

07.06.2025 11:25
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Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, görkemli mezuniyet töreniyle son mezunlarını uğurladı.

Eskişehir'in en köklü eğitim kurumlarından Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl mezun olacak öğrencileri için görkemli mezuniyet töreni ve kutlaması gerçekleştirdi.

Ali Güven Uygulama Oteli Düğün ve Davet Salonunda yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı açış konuşmasında, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla bu yıl son mezunları vereceklerini, gelecek öğretim yılında ETİ Şirketler Grubu tarafından yaptırılan yeni okulda Firuz Kanatlı adıyla eğitim öğretime devam edeceklerini söyledi.

"Yeni okul ve ücretsiz yemek projesiyle bir ilki başardık"

Yaklaşık 400 milyon TL'ye yaptırılan yeni okula verilen desteklere teşekkür eden Kabadayı, Yunus Emre ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin binalarının yeniden yapılmasına aracılık eden Fulya Ünal'a da çok teşekkür etti. Bu öğretim yılında MEB, Okul Aile Birliği ve hayırseverlerin katkıları ile okuldaki tüm öğrencilere ücretsiz öğle yemeği vererek Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiklerini ifade ederek katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Romanya, Almanya ve Çin'de öğrencilerin mesleki eğitimi, yüksek öğretimi ve kültürel faaliyetleri için işbirlikleri yaptıklarını ve öğrencileri akademik, mesleki ve sosyal yönden en iyi biçimde yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin yetişmesine sağladıkları katkılardan dolayı velilere, öğretmenlere ve işletme yetkililerine teşekkür etti.

Mezuniyet coşkusu ve devir teslim töreni

Okul Birincisinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Beden Eğitimi Öğretmeni Gülser Erdoğan yönetiminde bayrak ve flama devir teslim töreni yapıldı. Daha sonra öğrenciler mezuniyet yemini ettiler. Öğrencilere diplomaları alan şefleri ile ilgili alanların emekli öğretmenleri tarafından verildi. Öğrencilerin kepleri havaya fırlatmasından sonra mezuniyet pastası kesildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecede davetlilere etli pilav ve tatlı ikramı yapıldı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Gökçe, Türk Hafif Müziği Sanatçısı Erdal Erkan ile Arabesk Sanatçısı Aylin konuklara coşkulu anlar yaşattılar. Mezuniyet gecesine katılan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetliler gönüllerince eğlendiler. Törene katılan tüm konuklar hiç kimseden ücret alınmadan gerçekleştirilen unutulmaz geceden mutlu bir şekilde ayrıldılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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