Yunus Yavrusu Balıkçı Tarafından Kurtarıldı

(SİNOP) - Sinop'ta ağa takılan yunus yavrusu, balıkçı tarafından kurtarılarak denize bırakıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında kayıkla avlanan balıkçı, denizdeki ağa yunus yavrusu takıldığını fark etti.
Ağı çekerek yunus yavrusunu kayığa çıkaran balıkçı, hayvanı güvenli şekilde ağdan çıkararak, yeniden denize bıraktı.
