Manisa\'da 5 bin öğrenci buz pistinde eğlendi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencileri unutmadı. Sömestr tatilinde çocukların gönüllerince eğlenebilmesini isteyen Eğitimci Başkan, Yeni Mahalle'de kurulan pistte, 5 bin çocuğa buz patenini öğrenme fırsatı sundu.

Semih Hoca öğrencileri unutmadı, ara tatilde onlara karne hediyesi olarak buz patenini öğrenme olanağı sağladı. Özel bir işletmenin Yeni Mahalle'de bulunan eski tabakhane arsası üzerinde kurduğu buz pisti, sömestr tatilinde 5 bin öğrenciyi ağırladı. Karnelerini alıp gelen öğrenciler bir sefere mahsus Yunusemre Belediyesi'nin karne hediyesi kapsamında buz pistinden ücretsiz yararlandı. 5 bin öğrenciye ekipman tedarik edilirken, uzmanlarca eğitim almaları da sağlandı.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sömestr boyunca 5 bin öğrencinin gönüllerince eğlendiğini söyledi. Başkan Balaban, "Yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrencilerimize belediye olarak biz de bir karne hediyesi vermek istedik. Öğrencilerimizin de stres atmaya ihtiyacı var. Onlara, Manisa'da ilk defa kurulan pistte buz pateni yaparak eğlenme ve stres atma olanağı sağladık. Çocuklarımız sporun çok merak ettikleri bir branşıyla tanışırken, yüzlerindeki mutluluk çok değerliydi. Ekipmanlar sağlanırken, buz pateni yapmanın incelikleri de öğretildi. Mutlu çocuk mutlu aile demektir. Mutlu aile de mutlu bir kent demektir" dedi. - MANİSA