Manisa'da 5 bin öğrenci buz pistinde eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manisa'da 5 bin öğrenci buz pistinde eğlendi

Manisa\'da 5 bin öğrenci buz pistinde eğlendi
30.01.2026 15:09  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sömestr tatilinde 5 bin öğrenciye ücretsiz buz pateni eğitimi vererek, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Yeni Mahalle'deki buz pistinde verilen eğitimlerle çocuklar hem spor yapma fırsatı buldu hem de stres attı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencileri unutmadı. Sömestr tatilinde çocukların gönüllerince eğlenebilmesini isteyen Eğitimci Başkan, Yeni Mahalle'de kurulan pistte, 5 bin çocuğa buz patenini öğrenme fırsatı sundu.

Semih Hoca öğrencileri unutmadı, ara tatilde onlara karne hediyesi olarak buz patenini öğrenme olanağı sağladı. Özel bir işletmenin Yeni Mahalle'de bulunan eski tabakhane arsası üzerinde kurduğu buz pisti, sömestr tatilinde 5 bin öğrenciyi ağırladı. Karnelerini alıp gelen öğrenciler bir sefere mahsus Yunusemre Belediyesi'nin karne hediyesi kapsamında buz pistinden ücretsiz yararlandı. 5 bin öğrenciye ekipman tedarik edilirken, uzmanlarca eğitim almaları da sağlandı.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sömestr boyunca 5 bin öğrencinin gönüllerince eğlendiğini söyledi. Başkan Balaban, "Yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrencilerimize belediye olarak biz de bir karne hediyesi vermek istedik. Öğrencilerimizin de stres atmaya ihtiyacı var. Onlara, Manisa'da ilk defa kurulan pistte buz pateni yaparak eğlenme ve stres atma olanağı sağladık. Çocuklarımız sporun çok merak ettikleri bir branşıyla tanışırken, yüzlerindeki mutluluk çok değerliydi. Ekipmanlar sağlanırken, buz pateni yapmanın incelikleri de öğretildi. Mutlu çocuk mutlu aile demektir. Mutlu aile de mutlu bir kent demektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yeni Mahalle, Yunusemre, Balaban, Manisa, Yerel, Stres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da 5 bin öğrenci buz pistinde eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:42:37. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 5 bin öğrenci buz pistinde eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.