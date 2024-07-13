Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Laleli Pazar Yerinde Esnaf Ziyareti Yaptı

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban haftasonu Laleli Pazar Yerinde esnaf ziyareti yaparak pazarcı ve vatandaşları dinledi.

Halk Buluşmalarıla vatandaşları dinleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bir taraftan da esnafı ziyaret ederek taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Balaban hafta sonu Laleli Pazar Yerini ziyaret ederek esnafın taleplerini ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Ziyarette Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Ali Gök, MAYEB Genel Müdürü Cahit Kaplan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, Laleli Muhtarı Yadigar Şahin ve 75. YıL Muhtarı Erhan Çavdarlı eşlik etti. Başkan Balaban'ı karşılayan Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, pazarcılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Tezgahları tek tek gezen Belediye Başkanı Balaban esnafa iyi kazançlar dilerken, sıkıntı ve talepleri dinledi. Bir taraftan esnafı ziyaret eden Başkan Balan bir taraftan ise pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti. İlçedeki pazaryerlerinin ve esnafın daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Balaban, "Halkımızın refahı ve ilçemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnafımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onların işlerini kolaylaştıracak, pazaryerinin daha da canlanmasını sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Esnaf ve vatandaşlar ise başkanın sahada olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - MANİSA