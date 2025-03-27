Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mart Ayı Çalışmalarını Paylaştı - Son Dakika
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Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mart Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mart Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mart ayında yapılan projeleri ve etkinlikleri basın toplantısında açıkladı. Hayvan Yaşam Merkezi projesinin ilerlediğini duyururken, Ramazan ayındaki iftar programlarına katılan 15 bin vatandaşı da anımsattı. Ayrıca, Şehzadeler Belediyesi'nin projeye dahil olacağını belirtti.

27.03.2025 13:15  Güncelleme: 13:17
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında mart ayında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Hayvan Yaşam Merkezi projesinin hızla ilerlediğini belirten Başkan Balaban, Şehzadeler Belediyesi'nin de projeye dahil olacağını duyurdu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mart ayı basın toplantısında yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara tepki gösteren Başkan Balaban, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik haksız ve hukuksuz müdahaleyi Yunusemre Belediyesi olarak şiddetle kınıyoruz. 16 milyon İstanbullu'nun iradesine karşı yapılan büyük bir saygısızlık olarak görüyoruz. Biz her zaman demokrasiden, hak, hukuk ve adaletten yanayız. Hukukun öngördüğü gibi bir yönetim değişikliği olacaksa, meclis içinden seçilecek kişi ile bu süreç yürütülmelidir. Manisa'da bir hafta boyunca alanlardaydık ve demokratik tepkimizi olgun bir şekilde gösterdik. Bu süreçte valimizin, kaymakamlarımızın ve emniyet güçlerimizin pozitif yaklaşımına da teşekkür ediyorum. Cumartesi günü de Maltepe'de büyük bir mitingde demokratik tepkimizi dile getireceğiz" dedi.

Ramazan ayında 15 bin vatandaş iftar sofralarında ağırlandı

Ramazan ayı boyunca Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarına binlerce vatandaş katıldı. Başkan Balaban, etkinliklerle dolu bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirterek, "Her gün farklı bir mahallede, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in de katılımıyla iftar sofraları kurduk. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik. 100. Yıl Meydanı'nda Ramazan'ı manevi atmosferiyle yaşadık. İlahiler üstadı Prof. Dr. Fatih Koca, Mevlithan Bilal Demiryürek ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar'ı ağırladık. Bu organizasyonlarda emeği geçen tüm başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mart ayında gerçekleşen projeler

Başkan Balaban, mart ayında hayata geçirdikleri projeleri de şu sözlerle anlattı: "Seçim vaatlerimizden biri olan Alzheimer ve Demans Merkezimizi hayata geçirdik. Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ve ekibiyle birlikte bu merkezi hizmete sunduk. Bayramdan sonra burayı daha aktif hale getirecek, bir gerontolog atayarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Neşeli Teneffüsler Projesi ile okullarımızın bahçelerini güzelleştirerek çocuklarımız için daha keyifli alanlar oluşturduk. Muradiye ek hizmet binamız sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, mayıs ayında Muradiye'nin altyapı sorunlarını çözmek için 2 milyarlık bir yatırıma başlayacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerde kadınlarla dayanışma içinde olduk."

Hayvan Yaşam Merkezine Şehzadeler Belediyesi de katılıyor

Başkan Balaban, Hayvan Yaşam Merkezi projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek Şehzadeler Belediyesi'nin de projeye dahil olacağını duyurarak şunları söyledi: "Hayvan Yaşam Merkezi Projesi'ne Şehzadeler Belediyesi de katılma kararlılığı aldı. Üçlü bir protokolle mahalli idareler birliğini kurarak projeyi tamamlayacağız. Son dokuz ayda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her ay yaklaşık 300 köpeği kısırlaştırdık ve toplamda 3 bin köpeği bu kapsamda ele aldık. Köpek popülasyonunu kontrol altına almanın en etkili yolu kısırlaştırma. Bu çalışmayı iki yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mart Ayı Çalışmalarını Paylaştı - Son Dakika

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