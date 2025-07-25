Yunusemre Belediyesi Evlilik Hazırlığı Yapan Çiftlere Gelinlik Kiralama Desteği Sunuyor

Yunusemre Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlere destek olmak amacıyla gelinlik kiralama hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Uygun fiyatlarla sunulan gelinlikler, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Evlilik bütçesini düşünen çiftlere ekonomik çözümler sunmak isteyen Yunusemre Belediyesi, bu kapsamda Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nın 1. katında hizmet veren gelinlik mağazasıyla vatandaşlara destek oluyor. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Malum, ülkemizin ekonomik şartları nedeniyle evlenmek ve yuva kurmak oldukça maliyetli hale geldi. Biz de genç çiftlerimize katkı sağlamak amacıyla sadece 1.500 TL gibi uygun bir fiyata gelinlik kiralama hizmeti sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmete yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'na bekliyoruz. İlçemizde yaşayan çiftlerimizin mutlu günlerine katkıda bulunmak ve onları maddi açıdan rahatlatmak en büyük hedefimiz," dedi. - MANİSA