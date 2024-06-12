Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri temizliyor

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Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerin temizliğine hız verdi.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz ortamda yapması amacıyla hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, bayram öncesi ibadethaneleri temizliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü cami temizlik ekibi, ibadethanelerde toz alma, pencere temizliği ve benzeri çalışmaları titizlikle yapıyor. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amacımız Kurban Bayramı öncesi bütün ibadethanelerimizin tertemiz olması. Vatandaşlarımızın huzur içinde ibadetlerini yerine getirebilmesi için belirli bir program dahilinde temizlik çalışmalarımız devam edecek. Yunusemre için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Cami Temizlik ekibi belirli program dahilinde ilçe genelinde bulunan bütün camilerde temizleme faaliyeti gerçekleştirecek. - MANİSA