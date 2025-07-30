Yunusemre Belediyesi\'nden Özel Bireylere Anlamlı Etkinlik

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler, Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği anlamlı etkinlik kapsamında Muradiye At Çiftliği'ni ziyaret etti. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan özel bireyler, atlara binme deneyimi yaşarken doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından organize edilen sosyal sorumluluk etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal, merkez sorumluları, öğretmenler ve hayırsever vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, 18 yaş üstü özel bireyler hem ata binme deneyimi yaşadı hem de atların sakinleştirici doğasını gözlemledi. Katılımcılar, doğayla temas ederek sosyal becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Etkinliğe katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, "Özel bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak ve topluma daha fazla katılımlarını sağlamak adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Burada onların mutluluğunu görmek bizleri de çok mutlu etti. Bu anlamda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediyesi tarafından, özel bireylere yönelik sosyal ve rehabilite edici etkinliklerin devam edeceği açıklandı. - MANİSA