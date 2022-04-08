Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu

08.04.2022 11:24
Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında yemeğini yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında yemeğini yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi, yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlıdan oluşan iftar menüsünü ulaştırıyor. Titizlikle pişirilen ve paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından iftar öncesi evlere götürülüyor. İftar menüsünün hazırlandığı mutfağı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapılan hizmeti yerinde inceledi.

Her yıl Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi hanelere sıcak yemek götürdüklerini dile getiren Başkan Çerçi, "Ramazan boyunca yüzlerce hanemize, kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımını her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürüyoruz. Bu yıl her gün 600'ün üzerinde vatandaşımıza iftar öncesi sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ramazan boyunca da ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu anlamda mutfağını bizlere açan değerli kardeşimiz Haydar Tekbaş'a, destekte bulunan kıymetli hayırseverlerimiz ve çalışan personellerimize de teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki şehrimizde kimse aç, açıkta ve soğukta kalmasın. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da belediyemize gelerek başvuruda bulunabilir" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu
Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu
Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu
Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu
Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi Ramazan ayında gönüllere dokundu - Son Dakika


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