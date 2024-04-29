Yunusemre Belediyesi Simit Üreticilerine Denetim Yaptı

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Yunusemre Belediyesi, simit üreten işletmelere fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Mevzuata aykırı imalat yaptığı tespit edilen firmalara ise cezai işlem uygulandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından simit üreten işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe genelinde faaliyet gösteren 11 işletmeye fiyat ve hijyen konularında denetim yapıldı. Mevzuata aykırı imalat yaptığı tespit edilen iki firmaya ise ceza işlemi uygulandı. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekipleri gece gündüz demeden denetimlerini devam ettiriyor. - MANİSA