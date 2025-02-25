Yunusemre Belediyesi Yol Onarımlarına Devam Ediyor

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Yunusemre Belediyesi, ilçede bozulan yolların onarımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çeşitli nedenlerle zarar gören yolda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında meydana gelen yol bozulmalarına hızlı bir şekilde müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6236 Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlamak üzere. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı daha konforlu ve güvenli bir yola kavuşacak. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın sorunları bizim önceliğimizdir. İlçemizde yaşayan 270 bin Yunusemrelinin taleplerini dinliyor, sorunlara yerinde çözümler üretiyoruz. 6236 Sokak, bölge halkımızın yoğun olarak kullandığı bir noktaydı. Ekiplerimiz, çeşitli nedenlerle bozulan yolları hızla onarmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ihmal edilen bu bölge, yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde rahat bir nefes alacak. Parke taşı döşeme çalışmalarımız planlı bir şekilde ilçemizin farklı noktalarında sürecek" diye konuştu. - MANİSA