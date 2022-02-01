Üye Girişi
Yunusemre'de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi - Son Dakika

Yunusemre'de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi

01.02.2022 11:20
Yunusemre'de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi

Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı gönül seferberliği kapsamında 7-14 yaş arası çocuklara saç tıraşını ücretsiz olarak yapacak olan kuaförlerin listesi belirlendi.

Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı gönül seferberliği kapsamında 7-14 yaş arası çocuklara saç tıraşını ücretsiz olarak yapacak olan kuaförlerin listesi belirlendi. Şubat ayı itibariyle başlayan uygulamada her ayın 1'i ile 10'u arasında tıraş yapılacak.

On binlerce ailenin yüzünü güldürecek olan son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlatan Yunusemre Belediyesi, ilçede belirlenen kuaförlerde 7-14 yaş arası çocuklara saç tıraşı hizmetini ücretsiz olarak verecek. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzün, inancımızın en güzel özelliği. Başlattığımız 'Gönül Seferberliği' kapsamında 7-14 yaş arası çocuklarımıza saç tıraşı ücretsiz olarak yapılacak. Belirlenen kuaförlerden ücretsiz olarak yararlanacak olan çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu edecek. Yunusemre'de sen ben yok, biz varız. Her zaman biriz, beraberiz" dedi.

İlçe genelinde 39 kuaförde ücretsiz tıraş uygulamasının başladığı öğrenildi. - MANİSA

YORUMLAR
500

Yunusemre, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre'de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli, Sezen Aksu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü
11:05 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
10:56 Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?
10:56 Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi
10:45 Kurye sektöründe eylemlerin biri bitiyor, biri başlıyor! Bir zam talebi de Yurtiçi Kargo işçilerinden
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:27:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre'de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement