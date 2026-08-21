Yunuslar Malkara Kıyılarında Görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesi Malkara kıyılarında balık sürülerinin peşinden ilerleyen yunuslar, vatandaşların denize girdiği kıyı kesimlerinde görüntülendi.

Karacabey'in Malkara kıyılarında denize giren vatandaşlar, kıyıya yakın bölgede yunusları fark etti. Balık sürülerini takip ederek kıyıya kadar yaklaşan yunuslar, bir süre bölgede avlandı.

Yunusların zaman zaman su yüzeyine çıkıp yeniden dalması ve balıkların peşinden ilerlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kıyıya yakın mesafede görüntülenen balıklar, renkli görüntüler oluşturdu.