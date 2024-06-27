Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle muhtarlarından görüş alarak problemlere çözüm üretiyor - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle muhtarlarından görüş alarak problemlere çözüm üretiyor

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle muhtarlarından görüş alarak problemlere çözüm üretiyor

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçede mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği 'beyin fırtınası' toplantılarıyla ilçedeki problemlere çözüm üretiyor. Muhtarlarla yapılan toplantılarda hizmetler ve acil yapılması gereken işler görüşülüyor.

27.06.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 'beyin fırtınası' toplantıları ile mahalle muhtarlarından görüş alarak ilçedeki problemlere çözüm üretiyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçede mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği 'beyin fırtınası' toplantılarını sürdürüyor. Yüreğir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe merkezinde bulunan 38 mahallenin muhtarları, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Koordinasyon ve değerlendirme toplantısında gruplar halinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Demirçalı da gerçekleştirilecek olan hizmetler ve ilçenin problemleri hakkında muhtarlar ile görüş alışverişinde bulundu. Demirçalı yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda mahallelerin eksiklikleri, yapılacaklar ve acil yapılması gereken hizmetler görüşüldü.

İlçedeki problemler masaya yatırılıyor

Muhtarlarla gerçekleşen toplantıları çok önemsediğini belirten Başkan Demirçalı, "Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız. İlçemizde bulunan 107 mahallemizin muhtarları ile belirli zaman aralıklarıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu toplantıların haricinde mahallelerimizi ziyaret ederek hem muhtarlarımızla hem mahalle sakinlerimizle istişarelerde bulunuyoruz. İlgili mahallemize yapılacak olan ve acil yapılması gereken hizmetlerle ilgili görüş alışverişinden bulunuyoruz. Bu şekilde adeta bir beyin fırtınası gerçekleştirip işlerin koordinesini sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantılardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise bu şekilde sorunlarını daha hızlı çözüme kavuşturduklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle muhtarlarından görüş alarak problemlere çözüm üretiyor - Son Dakika

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