Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yarınları Birlikte İnşa Edeceğiz

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yarınları birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Yüreğir Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler seçiminden sora ilk toplantısını Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Başkan Ali Demirçalı, Yüreğir için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurgulayarak, "Seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte Yüreğir'imiz için hep birlikte çalışacağız. El ele verip yarınları birlikte inşa edeceğiz. Burada alacak olduğumuz kararlarla ilçemize hizmet edeceğiz. Bu mecliste Yüreğir'in yararına kararlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizi kalkındırmak ve daha da ileriye götürebilmek için birlikte güzel hizmetlere imza atacağız. Seçim bitmiştir ve bizim için artık siyaset geride kalmıştır. Şimdi çalışma ve Yüreğir'e hizmet etme zamanıdır. Vatandaşımızın sesine kulak vererek, nerede bir hizmet ihtiyacı ortaya çıkarsa, bizler de oraya koşacağız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet çatısı altında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bize verilen emaneti en iyi şekilde koruyarak hesap verilebilir bir anlayış içerisinde olacağız. Bizi bu göreve layık gören hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Meclis üyeliğine seçilmenizden dolayı sizleri kutluyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra ise gizli oylama ile 1. ve 2. Başkan Vekilliği, Divan Katip Üyeliği ve Encümen Üyeliği, açık oylama usulü ile de İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı.

Seçimler sonucunda yeni görevler şu şekilde oluştu:

Birinci Başkan Vekili: Cafer Boyraz

İkinci Başkan Vekili: Mehmet Özcan

Katip Üyeler: Ceyda Faruk, Mehmet Acıbucu

Encümen Üyeleri: Zülfikar Pamuk, Aziz Sağıroğlu, Cevahir Yıldız

Plan Bütçe Komisyonu: Ahmet Özyiğit, Aziz Sağıroğlu, Hürühan Erkek, Yaşar Turan, Mustafa Akdağ

Bayındırlık İmar Komisyonu: Ercan Ekici, İsmail Ceylan, Ali Kubat, Hacı Yüksekyayla, Salih Can

Deprem Doğal Afet Komisyonu: Ertan Sümer, Mehmet Özcan, Zeycan Yılmaz, Hıdır Bahçe, Tarık Özünal

Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Ahmet Özyiğit, Aziz Sağıroğlu, Ruken Anar Portakalkökü, Yaşar Turan, Mustafa Akdağ

Altyapı Hizmetleri Komisyonu: Hacı Karaaslan, Cevahir Yıldız, Süleyman Sırlıbaş, Harun Ensar, Vedat Uluışık,

Mesken ve Gecekondu Komisyonu: Hürühan Erkek, Mehmet Acıbucu, Doğan Kılınç, Halil Durmuş, Bayram Doysak

Ulaşım Komisyonu: Zülfikar Pamuk, Cuma Şenpınar, Eren Yıldırım, Hacı Küçüközen, Osman Aydın

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: Uğur Sayılkan, İsmail Ceylan, Cafer Boyraz, İrfan Sancaklı, Özdemir Gökdemir

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Hürühan Erken, Cevahir Yıldız, Ceyda Faruk, Zeynep Gizem Nur Evcimik, Mehmet Sait Baturay

Tarife Komisyonu: Ertan Sümer, Eren Yıldırım, Hacı Karaaslan, Hıdır Bahçe, Tarık Özünal

Eğitim Kültür Spor Komisyonu: Zeycan Yılmaz, Mehmet Acıbucu, Süleyman Sırlıbaş, Halil Durmuş, Bayram Doysak

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ruken Anar Portakalkökü, Ercan Ekici, Doğan Kılınç, Hacı Küçüközen, Osman Aydın

İnsan Hakları Komisyonu: Zülfikar Pamuk, Cuma Şenpınar, Ceyda Faruk, İran Sancaklı, Özdemir Gökdemir

Halkla İlişkiler Komisyonu: Ali Kubat, İsmail Ceylan, Cevahir Yıldız, Harun Ensar, Mehmet Sait Baturay

Bir diğer toplantının ise 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı. - ADANA