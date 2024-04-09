Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yarınları Birlikte İnşa Edeceğiz

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yarınları birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Yüreğir Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler seçiminden sora ilk toplantısını Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Başkan Ali Demirçalı, Yüreğir için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurgulayarak, "Seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte Yüreğir'imiz için hep birlikte çalışacağız. El ele verip yarınları birlikte inşa edeceğiz. Burada alacak olduğumuz kararlarla ilçemize hizmet edeceğiz. Bu mecliste Yüreğir'in yararına kararlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizi kalkındırmak ve daha da ileriye götürebilmek için birlikte güzel hizmetlere imza atacağız. Seçim bitmiştir ve bizim için artık siyaset geride kalmıştır. Şimdi çalışma ve Yüreğir'e hizmet etme zamanıdır. Vatandaşımızın sesine kulak vererek, nerede bir hizmet ihtiyacı ortaya çıkarsa, bizler de oraya koşacağız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet çatısı altında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bize verilen emaneti en iyi şekilde koruyarak hesap verilebilir bir anlayış içerisinde olacağız. Bizi bu göreve layık gören hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Meclis üyeliğine seçilmenizden dolayı sizleri kutluyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Toplantıda daha sonra ise gizli oylama ile 1. ve 2. Başkan Vekilliği, Divan Katip Üyeliği ve Encümen Üyeliği, açık oylama usulü ile de İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı.
Seçimler sonucunda yeni görevler şu şekilde oluştu:
Birinci Başkan Vekili: Cafer Boyraz
İkinci Başkan Vekili: Mehmet Özcan
Katip Üyeler: Ceyda Faruk, Mehmet Acıbucu
Encümen Üyeleri: Zülfikar Pamuk, Aziz Sağıroğlu, Cevahir Yıldız
Plan Bütçe Komisyonu: Ahmet Özyiğit, Aziz Sağıroğlu, Hürühan Erkek, Yaşar Turan, Mustafa Akdağ
Bayındırlık İmar Komisyonu: Ercan Ekici, İsmail Ceylan, Ali Kubat, Hacı Yüksekyayla, Salih Can
Deprem Doğal Afet Komisyonu: Ertan Sümer, Mehmet Özcan, Zeycan Yılmaz, Hıdır Bahçe, Tarık Özünal
Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Ahmet Özyiğit, Aziz Sağıroğlu, Ruken Anar Portakalkökü, Yaşar Turan, Mustafa Akdağ
Altyapı Hizmetleri Komisyonu: Hacı Karaaslan, Cevahir Yıldız, Süleyman Sırlıbaş, Harun Ensar, Vedat Uluışık,
Mesken ve Gecekondu Komisyonu: Hürühan Erkek, Mehmet Acıbucu, Doğan Kılınç, Halil Durmuş, Bayram Doysak
Ulaşım Komisyonu: Zülfikar Pamuk, Cuma Şenpınar, Eren Yıldırım, Hacı Küçüközen, Osman Aydın
AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: Uğur Sayılkan, İsmail Ceylan, Cafer Boyraz, İrfan Sancaklı, Özdemir Gökdemir
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Hürühan Erken, Cevahir Yıldız, Ceyda Faruk, Zeynep Gizem Nur Evcimik, Mehmet Sait Baturay
Tarife Komisyonu: Ertan Sümer, Eren Yıldırım, Hacı Karaaslan, Hıdır Bahçe, Tarık Özünal
Eğitim Kültür Spor Komisyonu: Zeycan Yılmaz, Mehmet Acıbucu, Süleyman Sırlıbaş, Halil Durmuş, Bayram Doysak
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ruken Anar Portakalkökü, Ercan Ekici, Doğan Kılınç, Hacı Küçüközen, Osman Aydın
İnsan Hakları Komisyonu: Zülfikar Pamuk, Cuma Şenpınar, Ceyda Faruk, İran Sancaklı, Özdemir Gökdemir
Halkla İlişkiler Komisyonu: Ali Kubat, İsmail Ceylan, Cevahir Yıldız, Harun Ensar, Mehmet Sait Baturay
Bir diğer toplantının ise 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yarınları Birlikte İnşa Edeceğiz - Son Dakika
Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'da ilk konserini verdi. Sobral, konser öncesi yaptığı açıklamalarda müziğe olan ilgisini ve Filistin'e yönelik çağrısını dile getirdi. Ayrıca Türk hayranlarının ilgisinden de memnuniyetini belirtti.
AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı. Moller, sıfır atık girişimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, 17 hedefe ulaşmanın sürdürülebililik, yenilikçilik ve işbirliğine bağlılık gerektirdiğini belirtti.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle yarın bazı yasaklar uygulanacak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak, umumi eğlence yerleri kapalı olacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak. Radyo ve yayın organlarında seçimle ilgili haberler saat 18.00'e kadar yapılamayacak. Seçim propagandası da bugün saat 18.00'de sona erecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?