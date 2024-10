Yüreğir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Yerel

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyip çözüm önerileri üretiyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, bu kez Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda kırsal mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda hem iyi temenniler dile getirildi hem de istek, öneri ve şikayetler konuşuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmasında "Yüreğir'i birlikte yönetiyoruz" diyen Başkan Demirçalı, "Sizler, mahallelerimizde bizim temsilcilerimizsiniz. Bizler, yıllardır hiçbir siyasi idareye bağlı kalmadan seçilen siz değerli muhtarlarımızla beraber Yüreğir'i birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Sizleri, mahallelerimizde demokrasinin gerçek temsilcileri olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz"

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Demirçalı, "Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sizlerle yol yürümeye, birlikte adım atmaya, önerilerinizi ve eleştirilerinizi alarak bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Demirçalı, "Mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz. Diğer yandan kendi sorunlarınızla ilgili size yardımcı olabilmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Sizinle beraber olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Belediyeyle ilgili çalışmalarımızda muhtarlar her zaman önceliğe sahip. Her türlü sorunlarınızı bize aktarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları da mahallelerine yönelik ihtiyaç ve taleplerini dile getirerek Başkan Demirçalı ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ADANA