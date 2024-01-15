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Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor

Yüreğir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurduğu çağrı merkezi ile belediye ve vatandaşlar arasında çözüm sağlıyor. Bugüne kadar toplam 205 bin 17 çağrıya cevap veren çağrı merkezi, vatandaşların talep ve isteklerine çözüm üretiyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çağrı merkezinin halkın öneri, istek ve taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek adına çalıştığını belirtti.

Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor
15.01.2024 - 13:17,  Güncelleme: 13:24
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Yüreğir Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına kurduğu çağrı merkezi ile belediye ve vatandaşlar arasında çözüm oluyor. Bugüne kadar vatandaşlardan gelen toplam 205 bin 17 çağrıya cevap veren çağrı merkezi, vatandaşların talep ve isteklerine çözüm üretilmesini sağlıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in göreve gelmesi ile birlikte kurduğu Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezine bugüne kadar toplam 205 bin 17 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular, çağrı merkezi görevlileri tarafından belediyenin ilgili birimlerine ve talebe göre de ilgili diğer kuruluşlara yönlendirilerek vatandaşların taleplerinin çözüme ulaştırılması sağlandı.

Yüreğir Belediyesi çağrı merkezinin, halkın öneri, istek ve taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek adına çalıştığını kaydeden Kocaispir, "İletişim çağının bir gerekliliği olarak 2019 yılında kurmuş olduğumuz Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir çözüm köprüsü pozisyonunda. Halkımız; istek, öneri ve şikayetlerini gerek sosyal medya üzerinden gerek telefonla çağrı merkezimize iletebiliyorlar. Çağrı Merkezi görevlimiz tarafından kayıt altına alınan talep ve öneriler hızlı bir şekilde ilgili birimlerimize iletiliyor. Yetki ve sorumluluk alanımız dışında kalan talepler ise yine görevlimiz tarafından ilgili kurumlara iletiliyor. Talep sonuçlandığı ve çözüme kavuştuğu zaman da vatandaşlarımızı tekrar bilgilendiriyoruz" dedi.

Yüreğir belediyesi Çağrı Merkezine vatandaşlar '444 80 44' numaralı telefondan şikayet ve önerilerini iletebiliyorlar. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor - Son Dakika


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