Yüreğir Belediyesi Gençlik Atölyesi Başlıyor

Yüreğir Belediyesi sözü gençlere bırakıyor. Yüreğir Belediyesi Gençlik Atölyesi 20 Ocak Cumartesi günü Yüreğir Kültür Merkezi'nde başlıyor.

Adana'da yaşayan 18-30 yaş arası gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımını amaçlayan Yüreğir Belediyesi sözü gençlere bırakıyor. Gençlerin yerelde gördükleri sorunlar, görmek istedikleri hizmet ve projeler hakkında konu başlıkları ve iş modeli kanvası üzerinden yapılacak atölye çalışmasında söz tamamen gençlerde olacak. Siyasi bir etkinlik olmayan atölyede ayrışmadan, ayrıştırmadan önyargısız bir çalışma ortamı planlanıyor.

20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Yüreğir Kültür Merkezi'nde başlayacak olan Yüreğir Belediyesi Gençlik Atölyesi'ne katılmak isteyen gençlerin, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Gençlik Atölyesi Katılımcı Formu'nu doldurmaları yeterli olacak. - ADANA