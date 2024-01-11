Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Aşevinde özenle pişirilen yemekler her gün 4 bin 200 ailenin sofrasına ulaşıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya, gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüreğir Belediyesinin aşevi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Kazanlar ihtiyaç sahibi aileler için kaynıyor. Yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sofralarına her gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekler son derece hijyenik ortamlarda hazırlanıyor, aşevi aracıyla 4 bin 200 aileye dağıtım yapılıyor.

Geçici destekler yerine vatandaşların daima yanında olmayı ilke edindiklerini belirten Kocaispir, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyor, ilçemizde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönül köprüleri kurmaya, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aşevinden yemek hizmeti alan vatandaşlar hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olduklarını belirterek, her gün evlerine kadar yemeklerini getiren Yüreğir Belediyesi Aşevi personeline ve Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA