Yüreğir Belediyesi'nden 14 Şubat'a özel toplu nikah töreni

14.02.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
Yüreğir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği toplu nikah töreni ile birçok çiftin mutluluğuna ortak oldu. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sevginin önemine dikkat çekerek, yeni evli çiftlere mutluluk diledi.

Yüreğir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği toplu nikah töreniyle çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Sevgi, hayatın en güçlü bağdır. Bu anlamlı günde hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplu nikah töreninde hayatlarını birleştiren çiftler unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşadı. Nikah merasimine Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, çiftlerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Salon, Sevgililer Günü'ne özel konseptle süslenirken, program boyunca duygusal ve renkli anlar yaşandı.

"Sevgi, en büyük gücümüzdür"

Törende konuşan Başkan Ali Demirçalı, 14 Şubat'ın anlam ve önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sevginin, saygının ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan evlilik müessesesine bugün burada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştiren kıymetli çiftlerimize ömür boyu mutluluk diliyorum. Yüreğir Belediyesi olarak her zaman aile kurumunun ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından çiftlerin nikahları kıyıldı. Nikah cüzdanları gelinlere takdim edilirken, salonda alkışlar ve mutluluk gözyaşları hakim oldu.

Çiftlerden teşekkür

Toplu nikah törenine katılan çiftler, böylesine anlamlı bir günde evlenmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek organizasyon için Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen kutlama ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Ali Demirçalı, Yerel, Son Dakika

