Yüreğir Belediyesi, Sabahları Vatandaşa Çorba İkramına Başladı

Yüreğir Belediyesi, sabahları farklı noktalarda vatandaşa çorba ikramına başladı.

Yüreğir Belediyesi, her hafta Cuma günleri Adana Şehir Hastanesi durağı, Yüreğir Devlet Hastanesi girişi ve tarihi Taşköprü olmak üzere toplamda 3 noktada çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Çorba ikram noktaları sayesinde üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi güne sıcak çorba içerek başlıyor.

Belediye ekipleri tarafından sunulan çorba ikramına özellikle havaların soğumasıyla vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Saat 07.00'de başlayan çorba ikramı ile vatandaşlar bardak çorbalarını alabiliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşların kış günlerinde ikram ettikleri çorba ile güne başladıklarını belirterek, "İkram noktaları olarak üniversite öğrencilerimizin ve hasta yakınlarının yoğun olduğu durakları seçtik. Şu anda büyük bir memnuniyet var. Öğrencilerimiz, işçilerimiz ve hasta yakınlarımızın belediyemizin hizmeti ile güne başlaması, vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların hayır duasını almak çok güzel bir duygu. Halkımıza afiyet olsun" dedi. - ADANA