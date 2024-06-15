Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Bayramın Dostluk ve Kardeşlik Bağlarını Güçlendireceğine İnanıyor - Son Dakika
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Yerel

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Bayramın Dostluk ve Kardeşlik Bağlarını Güçlendireceğine İnanıyor

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Kurban Bayramı vesilesiyle dargınlıkların sona erdiği, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir toplum olma yolunda adımlar atacaklarına inandığını belirtti. Aksu, Yüreğir halkı ve tüm Adana'nın bayramını kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirilmesini temenni etti.

15.06.2024 14:37
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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, "Bayram vesilesiyle dargınlıkların sona erdiği, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir toplum olma yolunda hep birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

Aksu, yaptığı açıklamada, başta Yüreğir halkı olmak üzere tüm Adana'nın ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirilmesini temenni ettiğini ifade ederek, "Değerli Yüreğir halkı ve kıymetli Adanalılar, Kurban Bayramı'nı sevinç ve huzur içinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının en yoğun şekilde yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna günlerdir. Bu mübarek günlerin, tüm halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Kurban Bayramı'nın manevi havasını en güzel şekilde yaşayarak, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştireceğimizden eminim. Bayram vesilesiyle dargınlıkların sona erdiği, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir toplum olma yolunda hep birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Bayramın Dostluk ve Kardeşlik Bağlarını Güçlendireceğine İnanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Bayramın Dostluk ve Kardeşlik Bağlarını Güçlendireceğine İnanıyor - Son Dakika
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