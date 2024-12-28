Yurt Dışı Çıkış Harcı 710 TL Oldu

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Yurt dışı çıkış harcı yılbaşından itibaren 710 TL oldu. 1 Ocak'tan itibaren basılı harç pulu uygulaması sona eriyor. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, Ajet ve SunExpress yolculara bilgilendirme yaparken, yurt dışı çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

1 Ocak itibariyle sona erecek harç pulu dönemiyle ilgili olarak havayolu şirketleri sosyal medya hesaplarından yolcularına bir bilgilendirme de bulundu. Yapılan bildirimde, "Yurt dışına çıkış planı yapan misafirlerimizin dikkatine, 1 Ocak 2025'ten itibaren, basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona erecektir. Yurt dışı çıkış harç pulu ödemelerinizi Dijital Vergi dairesi, GIB mobil uygulaması, Anlaşmalı bankalar, PTT ve Vergi dairelerinde yapabilirsiniz. Harç pulu uygulaması yalnızca Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile seyahat eden yolcular için geçerli olduğunu hatırlatırız" denildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak itibariyle 710 TL'ye yükseltildi.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan otomatlar online ödeme sistemine dönüştürüldü

İstanbul Havalimanı'ndaki yurt dışı çıkış harç pulu otomatları (pulmatik) online ödeme sistemine dönüştürüldü. Yurt dışı çıkış harcı yılbaşından itibaren 710 TL oldu. 1 Ocak'tan itibaren basılı harç pulu uygulaması sona eriyor. Yılbaşından itibaren yurt dışına çıkış harcı, Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT ve vergi dairelerinden ödenebilecek. Aynı zamanda, İstanbul Havalimanındaki Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu Otomatlarından online ödemeleri gerçekleştirilebilecek. - İSTANBUL