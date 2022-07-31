Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı gösterip "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi - Son Dakika
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Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı gösterip "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi

31.07.2022 15:51
Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı gösterip "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de KPSS heyecanı yaşandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de KPSS heyecanı yaşandı. Geç geldiği için ikinci oturuma alınmayan aday, görevlilere elindeki kağıdı gösterip, "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi.

Kocaeli'de KPSS'ye giren adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Sınava İzmit Mesleki ve Teknik Lisesinde giren adaylar, sabah 10.15'de yapılan ilk oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ikinci oturum için tekrar merkeze geldi. 14.30'da kapanan kapının ardından 14.32'de gelen aday ise sınava alınmadı. Sınava geç geldiği için alınmayan vatandaş görevlilere kağıdını göstererek, "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi.

Eşini sınava getiren Ferhat Yanci de, "Eşimi sınava getirdim. İnşallah bu sene doğru tercihlerle geçer. Türkiye'nin neresi olduğu hiç önemli değil. Bütün topraklar bizim topraklarımız. Nasip olursa sınıf öğretmenliği için girdi. Hayırlısıyla bekliyoruz" dedi.

Feyyaz Sarıgül ise, "Eşim üç dönemdir giriyor. Bu dönem de iyi hazırlandı. Yaklaşık 5-6 aydan beri hazırlanıyor. İnşallah iyi geçecek. Sınava geç kalanlar oldu az önce. Onlara da sağlık olsun diyelim" diye konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti Edirne'de bazı adaylar dakikalar kala sınava yetişti 2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı 2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, KPSS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı gösterip 'Burada öyle bir şey yazmıyor' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı gösterip "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi - Son Dakika
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