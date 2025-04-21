YURTLİG Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Ağrı KYK

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da ilk defa düzenlenen "YURTLİG Voleybol Turnuvası"nın Doğu Anadolu şampiyonu Ağrı KYK takımı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla "YURTLİG" adı altında voleyboy turnuvası düzenlendi. 10 takımın katıldığı turnuvanın Doğu Anadolu Erkekler Grubu Voleybol Turnuvası final maçı, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda oynandı.

Vali Ercan Turan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin ve ilgilerin katıldığı maçta takımlar final için ter döktü.

Finalde Iğdır KYK ile karşılan Ağrı KYK ekibi, ilk seti 25-22, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20 kazanıp bölge şampiyonu oldu. Turnuvada 1. olan Ağrı, 2. olan Iğdır, 3. olan Muş ve 4. olan Kars'ın sporcularına madalya ve katılım belgesi protokol üyeleri tarafından verildi.