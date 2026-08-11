Yusuf Başaran ve Dayı'nın Sıra Dışı Dostluğu - Son Dakika
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Yusuf Başaran ve Dayı'nın Sıra Dışı Dostluğu

Yusuf Başaran ve Dayı\'nın Sıra Dışı Dostluğu
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Bursa'da temizlik görevlisi Yusuf Başaran, kaybolan köpeği Dayı'ya 2 yıldır sahip çıkıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Mahallesi'nde yaşayan temizlik görevlisi Yusuf Başaran, 2 yıl önce sahibini kaybedip sokakta kalan "Dayı" isimli köpeğe sahip çıktı.

Sahibinin vefatının ardından yalnızlığa terk edilen köpeğe 2 yıldır gözü gibi bakan Başaran, mahalledeki diğer sokak canlılarının da en büyük koruyucusu konumunda.

"Ölen sahibini aratmamaya çalışıyorum"

Fadıllı'da 15 yıldır görev yapan ve cebinde taşıdığı mama, sosis ve salamlarla sokak hayvanlarını besleyen Yusuf Başaran, "Dayı" ile aralarında kurulan güçlü bağı şu sözlerle anlattı:

"İki yıl önce sahibi vefat edince bir anda yalnız kaldı, çok üzüldüm. O günden beri peşimden hiç ayrılmaz. Ölen sahibini aratmamaya çalışıyorum. Her sabah yolumu gözler, beni gördüğü an koşarak yanıma gelir. Cebimde mama veya sosis olduğunu çok iyi bilir; onu verene kadar her türlü şirinliği yapar. Bir gün ortalıkta olmayayım, sokak sokak beni arar. Aramızda tarif edilemez çok özel bir dostluk var."

Yuvadan düşen yavru leyleği de kurtardı

Sadece sokak köpeklerine değil, mahalledeki tüm canlılara kucak açan hayvansever personel, aynı zamanda 10 yıldır süregelen ünlü Bilal leylek ile Ahmet Yılmaz dostluğunun da gizli kahramanları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde uçma provası yaparken yuvadan düşen bir yavru leyleğin de yardımına koşan Başaran, yavruyu bir süre koruma altına aldıktan sonra güvenli şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yusuf Başaran ve Dayı'nın Sıra Dışı Dostluğu - Son Dakika

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