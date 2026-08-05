Yusuf Ceyhan'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Yusuf Ceyhan'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Yusuf Ceyhan\'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu
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Zihinsel engelli Yusuf Ceyhan, Şarkışla'da temsili asker etkinliğiyle askerlik hayalini yaşadı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğuştan zihinsel engelli Yusuf Ceyhan'ın askerlik hayali, ailesi ve ilçe sakinlerinin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Asker üniforması giydirilen Ceyhan için mehteran takımı eşliğinde temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan doğuştan zihinsel engelli Yusuf Ceyhan için temsili asker eğlencesi düzenlendi. Asker üniforması giydirilen Ceyhan, mehteran takımı eşliğinde ilçe meydanında yürüyerek asker olmanın gururunu yaşadı. Asker üniformasını giyen Ceyhan, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla ilçe meydanında mehteran takımı eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında halka asker selamı veren Ceyhan, vatandaşlardan alkış aldı. Mehteran gösterisinin ardından program davul ve zurna eşliğinde devam etti. Yusuf Ceyhan, ailesi ve sevenleriyle birlikte halay çekip oyun oynayarak gönlünce eğlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte katılımcılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yusuf Ceyhan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bugün yanımda olan ve bana destek veren herkese teşekkür ederim. Bu benim için çok güzel bir anı oldu. Çok sevinçliyim. Gerçekten asker olmayı çok isterdim" ifadelerini kullandı.

"Bugünün anısını ömür boyu taşıyacağız"

Baba Yakup Ceyhan, oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Şarkışla'nın gençleri, oğlum için asker üniforması giyip davul çalmak istediklerini söylediler. Şerefli ordumuzun üniformasını giymek büyük bir gurur. Bugünün anısını ömür boyu taşıyacağız" dedi.

"Çok duyguluyum"

Anne Gülende Ceyhan ise, "Bir anne olarak çok duyguluyum. Ben de isterdim oğlum evlensin, askere gitsin. Ama Allah'ın hikmeti bu. Bu durum bizim için bir yük değil, aksine Allah'ın bize bir mükafatıdır. Çok sevindirici bir gün yaşıyoruz. Hem çok mutluyum hem de hüzünlüyüm" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yusuf Ceyhan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yusuf Ceyhan'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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