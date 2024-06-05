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Yusuf Gökçenay BİLSEM yılsonu sergisi büyük beğeni topladı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK ve yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.

Okulda düzenlenen TÜBİTAK ve yılsonu sergisine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gökçenay, Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bilim sanat merkezlerinin yılsonu şenlikleri kapsamında bir araya geldiklerini ifade ederek, "İlimizde de Erciş, Edremit ve İpekyolu ilçelerimizdeki bilim ve sanat merkezlerinin ortaklaşa organize ettiği yılsonu etkinliği, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Genel yetenek, resim ve müzik alanında öğrencilerimizin eğitim öğretim yılı boyunca yapmış oldukları çalışmalar sergileniyor. Buradaki amaç, bilim ve sanat merkezlerinde yapılan çalışmaları, öğrencilerin hünerlerini halkın beğenisine sunmaktır. Katkı sunan, emek veren başta Gökçenay ailesi olmak üzere öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve bilim sanat merkezi idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Babası Yunus Gökçenay tarafından yapılan okulun birinci önceliğinin Van'daki üstün zekalı çocukların yetiştirilmesine öncülük etmek olduğunu vurgulayan Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gökçenay ise "Babam bu okulu yaparken birinci önceliği, dedemizin, atamızın Van'ımıza bıraktığı izleri devam ettirmek, ülkemizi bilim ve sanatta en iyi şekilde temsil edebilecek çocuklarımızın yetişmesini sağlamaktı. Bu doğrultuda yapılan okulun her yıl kazandığı başarı ödülleri bizi gururlandırıp mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

2013 yılında yapılan okulun bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve kısmi ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde desteklerinin 11 yıldır devam etiğini belirten Gökçenay, "Beton yığınları ve ticarethanelerden ziyade memleketimizin gençlerini kucaklayacak, onların geleceğini aydınlatacak olan eğitim ve bilim üzerine yapılacak yatırımlar, gelecek nesilleri düşünmek adına daha kalıcı olacaktır. Bu anlamda ilimizin ve ülkemizin iş insanlarının bu tür projelere önem vermesini istiyor, bu serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul Müdürü Refik Bayram da, resim sergisi ile birlikte bilimsel çalışmaların yer aldığı bilim fuarının açılışını da gerçekleştirdiklerini belirterek, "TÜBİTAK tarafından desteklenen bir fuardır. TÜBİTAK yaklaşık 11 bin TL'lik bir destek sundu. Çocuklarımız da bu destekten faydalanarak güzel çalışmalar elde etmişler. Tabi bugün burada TÜBİTAK tarafında desteklenen fuarda 24 çalışmamız sergileniyor. Okul bahçesinde de yaklaşık 100 adet sanat çalışması sergileniyor. Ayrıca üç BİLSEM okulumuzda devam eden müzik öğrencileri tarafından bir konser verildi. Adeta şenlik havasında geçti. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri sergiyi gezip öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı. Minik öğrenciler tarafından verilen konserin ardından etkinlik son buldu.