Yusuf Ziya Yılmaz'dan Memduh Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Memduh Büyükkılıç'a Ziyaret

Yusuf Ziya Yılmaz\'dan Memduh Büyükkılıç\'a Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Yılmaz, yerel yönetimlerin önemine değinerek, Büyükkılıç'ın hizmete olan bağlılığını vurguladı.

30.11.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eti. Yılmaz, Başkan Büyükkılıç'ın gecesini gündüzünü hizmete adadığını vurgulayarak, "Siyasetimizin ağabeyi olan Memduh beyi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bizler genel siyasetten bahsederken, o hizmete kilitlenmiş" dedi.

Erciyes'te düzenlenen AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı'na katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyeti, başkanlık girişinde çiçeklerle karşılarken, heyet daha sonra başkanlık makamına geçti. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Kayseri'mizde teşkilatlarımızı kapsayan hemen seçim sonrası başlattığımız il ziyaretlerinden birini de AK Parti siyasetimizin yapı taşlarının inşa edildiği, yerel yönetim siyasetimizin şekillendiği Kayseri'mizdeyiz" dedi. İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı'nda önemli konuları ele aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Değerli büyükşehir belediye başkanımızın da olduğu, il başkanımızın organize ettiği delege toplantısında güne başladık. Orada önümüzdeki süreçte AK Parti siyasetimizin sorumluluklarını ve hepimize yansıyan boyutunu inceledik" diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Başkan Büyükkılıç'ın gecesini gündüzünü hizmete adadığını vurgulayarak, şunları söyledi;

"Toplantıdan sonra il başkanımızı ziyaret ettik, ardından Kayseri'mizde partimizin kurucusu, hem yerel yönetimlerde hem milletvekilliği aşamasında partimizin kurulduğu günden itibaren siyasetimizin ağabeyi olan Memduh Büyükkılıç'ı makamında Yerel Yönetimler Başkanı olarak ziyaret etmenin güzelliğini yüreğimde hissediyorum. Zaten başarılılar, zaten gecesini, gündüzünü ülkeye hizmete adamış bir belediye başkanımız olarak tanıdım, bildim. Erciyes'te konuşurken, bizler genel siyasetten bahsederken, onun nasıl hizmete kilitlenmiş şekilde duygu yoğunluğu içerisinde şehrimize kazandırmak üzere olduğu 21 MW'lık rüzgar enerjisi türbinlerinin kanatlarının geldiğini ifade etti. Kim bilir kaç gündür onunla yatıp, kalkıyor. İşte AK Parti siyasetinin tarif ve tanımlayan bir anlayışın sonucudur. Bizim farkımızın bu olduğunu her platformda ifade ediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh beyi ve ekibini tebrik ediyorum. Belediye Başkanlığı bir ekip işi, AK Parti ailesinin büyüğü olarak Kayseri'mize hizmet ediyor, kendisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Allah onu muvaffak etsin."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da; "Çok değerli genel başkan yardımcımıza ve kıymetli ekibine Kayseri'mize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten beyefendiliği ile yerel yönetimlerdeki hem genel birikimi hem de nezaketi ile bizlere örnek teşkil eden, takdir ettiğimiz siyasi büyüğümüzü Kayseri'de görmekten keyif aldığımızı paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Şeref Defteri'ni de imzalayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, kayseri, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yusuf Ziya Yılmaz'dan Memduh Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:24:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yusuf Ziya Yılmaz'dan Memduh Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.