Yusuf Ziya Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Yalçın\'ın Projelerini Övgüyle Karşıladı

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlardan övgüyle bahsetti.

Bir dizi etkinlik için Kayseri'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile teşkilat mensupları da hazır bulundu. Misafirlerini hizmet binası girişinde karşılayan Başkan Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a Talas'ta gerçekleştirilen önemli hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Özellikle 7/24 Kütüphane ile 100 Apartmana 100 Kütüphane projesinden bahseden Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı gibi büyük çalışmaları anlattı. Yapılan çalışmalar ve yatırımlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ise Başkan Yalçın'a, hizmetleri için teşekkür etti. 100 Apartmana 100 Kütüphane uygulamasından oldukça etkilenen Yılmaz, bu projenin her yerde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ziyaretin sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve beraberindekilere belediye yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar ile kalem hediye etti. - KAYSERİ