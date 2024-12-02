Yusuf Ziya Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın Projelerini Övgüyle Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yusuf Ziya Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın Projelerini Övgüyle Karşıladı

Yusuf Ziya Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Yalçın\'ın Projelerini Övgüyle Karşıladı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyarette Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yaptığı hizmetlerle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Yalçın, özellikle 100 Apartmana 100 Kütüphane projesi hakkında bilgi vererek Yılmaz’dan destek aldı.

02.12.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlardan övgüyle bahsetti.

Bir dizi etkinlik için Kayseri'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile teşkilat mensupları da hazır bulundu. Misafirlerini hizmet binası girişinde karşılayan Başkan Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a Talas'ta gerçekleştirilen önemli hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Özellikle 7/24 Kütüphane ile 100 Apartmana 100 Kütüphane projesinden bahseden Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı gibi büyük çalışmaları anlattı. Yapılan çalışmalar ve yatırımlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ise Başkan Yalçın'a, hizmetleri için teşekkür etti. 100 Apartmana 100 Kütüphane uygulamasından oldukça etkilenen Yılmaz, bu projenin her yerde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ziyaretin sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve beraberindekilere belediye yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar ile kalem hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Yılmaz, Mustafa Yalçın, Politika, AK Parti, kayseri, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yusuf Ziya Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın Projelerini Övgüyle Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Ziya Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın Projelerini Övgüyle Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.