Yusufeli'nde HES Projesine Halk Tepkisi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce, Taşkıran ve Bostancı köyleri civarında yapılması planlanan HES, Kırma Eleme Tesisi, Hazır Beton Santrali Projesi'ne ilişkin halkı bilgilendirme toplantısı köylülerin tepkisi üzerine gerçekleştirilemedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce, Taşkıran ve Bostancı köyleri mevkilerinde 2017 yılında mahkeme kararıyla iptal edilen HES projesi, yeniden yapılmak isteniyor. Esin Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından proje konusunda ilçe sakinlerini bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere bugün Taşkıran köyü Sarıgöl Mahallesi'nde bir çay ocağında toplantı yapılması planlandı. Ancak toplantı ilçe halkının tepkisi üzerine gerçekleştirilemedi.

"Toplantının yapılmasını halk istemiyor"

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, toplantının yapılmasına halkın izin vermediğini belirterek, "Şu an burada gördüğüm tablo şudur; Sarıgöl Deresi çevresinde yaşayan Bostancılar, Küplüce ve Taşkıran köylerinin halkı, bu bilgilendirme toplantısının yapılmasını istemiyor. Buraya gelen memur arkadaşlarımız bizim misafirimizdir. Halkın bu toplantıya izin vermediğine dair tutanağı hazırlayıp buradan ayrılmanızı rica ediyorum" dedi.

Toplantı fiilen yapılamadığı halde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firma yetkililerince "toplantı yapıldı" şeklinde tutanak tutuldu. Ancak Başkan Demirci, bu tutanağa tepki göstererek, yeni bir tutanak düzenlenmesini istedi.

Bunun üzerine "halkın toplantıya katılmak istemediği"ni belirten yeni bir tutanak düzenlendi. Tutanakta, şu ifadeler yer aldı:

"Yusufeli ilçesi Küplüce, Taşkıran ve Bostancılar mevkilerinde, Esin Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan İkizkavak Regülatörü, HES, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali projesine ilişkin; ÇED Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı amacıyla gerekli duyurular yapılmıştır. Toplantı tarih ve saatinde, il müdürlüğü personeli ve müşavir yetkilisi hazır bulunmuştur. Ancak halk, projeye karşı olduklarını ifade ederek bilgilendirme hakkını kullanmak istemediklerini belirtmiştir. Görev bu şekilde sonlandırılarak iş bu tutanak düzenlenmiştir."