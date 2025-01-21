Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Sayısı 20 Oluyor - Son Dakika
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Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Sayısı 20 Oluyor

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Sayısı 20 Oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısını Bayraklı ve Yamanlar'da açılacak iki yeni merkez ile 20'ye çıkarıyor. Ön kayıt başvuruları başladı.

21.01.2025 10:46  Güncelleme: 10:48
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısını 20'ye çıkarıyor. Bayraklı ve Yamanlar'da açılacak iki yeni merkez için ön kayıt başvuruları başladı.

Tüm İzmirlilere hizmet eden Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, Bayraklı ve Yamanlar'da açılacak iki yeni merkezle daha da büyüyecek. Faaliyete geçecek iki yeni merkezle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısı 20'ye çıkmış olacak. Minikleri eğlenceli, öğretici ve keşif dolu bir dünyaya çağıran Yuvamız İzmir'de ön kayıt başvuruları da başladı. Yuvamız İzmir Bayraklı'ya ön kayıt yaptırmak için 0539 9737245, Yuvamız İzmir Yamanlar'a ön kayıt yaptırmak için ise 0535 7073336 telefon numaraları ile iletişim sağlanabiliyor. Yuvamız İzmir Bayraklı 7398 sokak No: 3 Onur Mahallesi adresinde, Yuvamız İzmir Yamanlar ise 7360 sokak No: 18 Onur Mahallesi'nde faaliyete geçecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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