Yuvasından düşen yavru leylekler itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Yuvasından düşen yavru leylekler itfaiye tarafından kurtarıldı

Yuvasından düşen yavru leylekler itfaiye tarafından kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yuvasından düşen yavru leylekler, itfaiye ekiplerince alınarak tekrar yuvalarına bırakıldı.

17.07.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yuvasından düşen yavru leylekler, itfaiye ekiplerince alınarak tekrar yuvalarına bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesi Kürük köyünde yavru leylekler yuvalarında düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri köye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yavru leyleklerin sağlık kontrolünü yaptıktan sonra tekrar yuvalarına yerleştirdi. Köy sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yuvasından düşen yavru leylekler itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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