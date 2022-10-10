"Yüz Yüze Yüz Gün" programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı - Son Dakika
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"Yüz Yüze Yüz Gün" programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı

10.10.2022 00:58
"Yüz Yüze Yüz Gün" programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze Yüz Gün" programları çerçevesinde vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze Yüz Gün" programları çerçevesinde vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu. Toplamda 6 bin balık ekmek dağıtımı gerçekleştirilen programda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

AK Parti "Yüz Yüze Yüz Gün" programları çerçevesinde, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu. İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte, binlerce vatandaşa, 6 bin balık ekmek ikram edildi. Vatandaşlar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, çocuklara ise balon hediye edildi.

Etkinlikte ikram hazırlama tezgahının başına AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın geçti. Başkan Günaydın, tezgahta vatandaşlarla sohbet ederek balık dağıtımı yaptı. Burada konuşan Başkan Günaydın, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek teşekkür etti.

"Vatandaşlar çok büyük ilgi gösterdiler"

Etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirten başına AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, "İl başkanlığımız bünyesinde 'Yüz Yüze Yüz Gün' ismiyle bir program başlattık. Bu program çerçevesinde bizde Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlarımıza 6 bin ekmek ve palamut ikram ediyoruz. Bir festival, bir şenlik havasında buradayız. Katılım çok güzel, hava çok güzel. Tüm komşularıma teşekkür ederim etkinliğimize çok büyük ilgi gösterdiler. İnşallah herkese yetecek kadar balığımız var. Bugün güzel bir şenlik yapıp komşularımız ile bir araya gelmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Başkan Okudan: 'Yüzlerdeki tebessüm gönüllerdeki yeri gösterir' Başkan Okudan: 'Yüzlerdeki tebessüm gönüllerdeki yeri gösterir' 'Yüz Yüze Yüz Gün' programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı 'Yüz Yüze Yüz Gün' programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Hisarcık, İstanbul, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Yüz Yüze Yüz Gün' programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yüz Yüze Yüz Gün" programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı - Son Dakika
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