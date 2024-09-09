Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Trabzon\'a Getirildi

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Kuzey Irak'ta bu sabah Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın naaşı askeri uçakla memleketine getirildi. Trabzonlu şehidin memleketine getirildiği askeri uçakta tıpkı kardeşi gibi Kuzey Irak'ta görev yapan ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar da yer aldı.

Bu sabah Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), Şırnak'ta yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi. Şehidin havalimanındaki karşılamasına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, kardeşleri, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulurken, şehidin memleketine getirildiği askeri uçakta tıpkı kardeşi gibi Kuzey Irak'ta görev yapan ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar da yer aldı. Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar askeri uçakla kardeşini son yolculuğuna uğurlamak için Trabzon'a geldi. Şehit Ayar'ın naaşı tören alanından geçerken, ailesi gözyaşı döktü.

Şehit üsteğmen yarın baba ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek. - TRABZON