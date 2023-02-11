Yüzlerce kişi cenazeye akın etti, aileden geriye kalan o fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Yüzlerce kişi cenazeye akın etti, aileden geriye kalan o fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı

11.02.2023 16:33
Yüzlerce kişi cenazeye akın etti, aileden geriye kalan o fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkazın altında kalarak hayatlarını kaybeden Yıldırım ailesinden geriye, mutlu günlerinden fotoğraf kareleri kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkazın altında kalarak hayatlarını kaybeden Yıldırım ailesinden geriye, mutlu günlerinden fotoğraf kareleri kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Deprem bölgelerinden gelen acı haberlere ise bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi'nde ikamet ettikleri apartmanda depreme yakalanan Yıldırım ailesi, yıkılan binanın enkazında kaldı. Enkaz üzerinde arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, Türkçe öğretmeni Gökhan Yıldırım (33), eşi Esra Yıldırım (26), Kızı Elisa Zümra (9) ve oğlu Saadettin Görkem'in (4) cansız bedenlerine ulaştı. Yıldırım ailesinin cenazeleri, yakınları tarafından memleketleri Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına ailenin yakınları, sevenleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Aile, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Yıldırım Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

4 kişilik aileden geriye kalan son fotoğrafları görenler ise gözyaşlarına hakim olamadı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yüzlerce kişi cenazeye akın etti, aileden geriye kalan o fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzlerce kişi cenazeye akın etti, aileden geriye kalan o fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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