Zabıta ekipleri balıkçıları denetledi - Son Dakika
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Zabıta ekipleri balıkçıları denetledi

19.10.2022 12:26
Zabıta ekipleri balıkçıları denetledi

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte balıkçıları denetledi.

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte balıkçıları denetledi.

Denetimlerde ekipler, balıkların standart ölçülere uyup uymadığı, sezonun açılması ile birlikte gerekli saklama koşullarına göre muhafaza edilip edilmediği, yeterli hijyen ve temizlik şartlarını yerine getirilip getirilmediğine yönelik incelemelerde bulundu. Kurallara uymayan esnaf hakkında mevzuat hükümleri gereği idari işlem başlatıldığını ifade eden yetkililer, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Hisarcık, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri balıkçıları denetledi - Son Dakika

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