Denetimlerde ekipler, balıkların standart ölçülere uyup uymadığı, sezonun açılması ile birlikte gerekli saklama koşullarına göre muhafaza edilip edilmediği, yeterli hijyen ve temizlik şartlarını yerine getirilip getirilmediğine yönelik incelemelerde bulundu. Kurallara uymayan esnaf hakkında mevzuat hükümleri gereği idari işlem başlatıldığını ifade eden yetkililer, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Hisarcık, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Zabıta ekipleri balıkçıları denetledi - Son Dakika

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