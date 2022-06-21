Zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi - Son Dakika
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Zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi

21.06.2022 16:54
Zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve simit satan pastane ve fırın denetledi.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve simit satan pastane ve fırın denetledi.

Zabıta ekipleri vatandaşların daha temiz ve hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için gıda üretimi yapan yerlerin denetimine devam ediyor. Ekipleri simit ve poğaça üretimi yapan fırınlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kuralları konusunda işletmeleri denetledi. Ekipler tarafından, gerekli kurallara uymayan veya dikkat etmeyen işyerlerine uyarılar yapıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi - Son Dakika

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