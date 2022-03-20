Zabıta ekipleri yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor - Son Dakika
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Zabıta ekipleri yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor

20.03.2022 00:58
Zabıta ekipleri yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler zorlu kış şartlarında vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler zorlu kış şartlarında vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yolların sürekli açık tutulması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadele ekipleri, kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutarken, zabıta ekipleri ise yolda kalan araçlara ve vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Zabıta ekipleri, trafik akışını engelleyen araçlara yer değişikliği yaparak trafiğin akıcı olmasını sağlıyor. Ayrıca kaza yapan araçlar, zabıta ekiplerince çekiliyor. Zabıta ekipleri, yoğun kar yağışının yaşandığı süreçte yayaları unutmuyor. Sorumluluk sahasında devriye çalışmalarını sürdüren ekipler, asli görevlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda gördükleri yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırıyor. Bu kapsamda gece 01.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi olan ve kar yağışı sebebiyle evlerine dönemeyen evli çifti, zabıta ekipleri evlerine bıraktı. Görme engelli eşi ile birlikte merkezde kalan bir vatandaşın yardımına da zabıta ekipleri yetişti. Ayrıca çarşıda kalan 2 yabancı turist şehir dışına gidecekleri için zabıta ekiplerince otogara bırakıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor - Son Dakika


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